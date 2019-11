The Special One is back. Et revoir José Mourinho squatter un banc de Premier League ça ne plait pas à tout le monde et surtout, ça divise. Les Spurs - finalistes de la Ligue des champions au printemps dernier - pointent à une triste 14e place. Le 'Mou' pourrait-il être l’homme de la situation ?

Difficile pour nos confrères britanniques d’Eurosport de voir Mourinho mettre des paillettes dans la vie des supporters des Spurs : "Il aurait été difficile pour Tottenham de faire un pire choix pour remplacer Pochettino", assène Ben Snowball. "Les Spurs ont tellement envie de gagner qu'ils sont prêts à ignorer les problèmes majeurs de l'embauche de Mourinho. (...) Il leur permettra surement de remporter une FA Cup. Mais il se mettra sûrement à dos une partie du vestiaire", ajoute-t-il.

La culture de la gagne

Du côté des supporters, on est un peu moins sceptique : "Ca fait plaisir de voir un gros nom du football sur le banc de Tottenham", souligne Hervé, avant d’ajouter : "Tottenham a la réputation d’être un 'club de perdant' qui craque facilement lorsque la pression est beaucoup trop forte ou bien lorsqu’il s’agit de plier un match. L’arrivée de Mourinho sera un plus dans le sens où il va forcément inculquer à ces joueurs la culture de la gagne. (...) Sa hargne, son expérience, son panache et sa mentalité seront un vrai plus pour nous."

"La nomination de Mourinho démontre que le club est passé dans une nouvelle dimension grâce à Poch. Un tel entraîneur n'aurait jamais signé il y’a 5 ans", ajoute un autre supporter resté anonyme. Il poursuit, sur la réserve : "C’est une bonne nomination de court terme mais rien de très engageant sur le long terme. (...) Chacune de ses dernières expériences a montré une forme de régression et il a toujours laissé un chantier de plus en plus compliqué après lui..."

José MourinhoGetty Images

Et niveau jeu ? Pochettino, apôtre du beau jeu, n’est plus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec Mourinho, joueurs et supporters vont faire le grand écart. Hervé confie "appréhender" la patte Mourinho : "Pochettino prônait un jeu rapide et efficace doublé d’un pressing impressionnant - du moins pendant la période 2015-2017."

Aux antipodes de Poch

Un peu (beaucoup) le contraire de ce qu’a proposé le ‘Special One’. Et nos confrères outre-Manche ne sont pas tendres : "Klopp, Guardiola, et en partie Pochettino ont prouvé que le moyen de gagner des matches consiste à attaquer, pas simplement à absorber la pression et à espérer marquer un but sur la contre-attaque." Pour eux, le nom Mourinho est associé - depuis son passage à Manchester United - à "tactique de jeu négative", c’est-à-dire déjouer à l’excès.

La patience est mère de sagesse, mais tout va aller très vite pour Mourinho : Tottenham se déplace à West Ham dans trois jours (13h30) et affronte l’Olympiakos trois jours plus tard en Ligue des champions (21h). Les Spurs sont deuxième du groupe B derrière le Bayern Munich, la situation n’est pas catastrophique, mais les Grecs leur avaient posé des difficultés au match aller (2-2). De même en championnat, la victoire est obligatoire. Tottenham n’est qu’à trois points de la cinquième place... mais trois points de la 17e place.