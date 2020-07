PREMIER LEAGUE - Kevin De Bruyne a rejoint un cercle très fermé dimanche lors du match contre Norwich. L'international belge a égalé le record de passes décisives en une saison de Thierry Henry avec un 20e "assist".

City a déroulé dimanche contre Norwich (5-0) et Kevin De Bruyne a rejoint un cercle très très fermé. Le milieu offensif belge a égalé le record d'un certain Thierry Henry, lors du 3e but marqué par les Citizens dimanche. En effet, il a effectué sa 20e passe décisive en une saison. De Bryune n'a pas fait que distribuer des caviars pendant ce match puisqu'il est aussi allé de son doublé (45e + 1, 90e).

Interrogé sur cette performance, De Bruyne, avec le sens de l'humour qu'on lui connaît, a précisé que son compteur de passes décisives n'était pas de 20, mais bien de 22. Le milieu belge faisait ainsi référence aux deux buts refusés aux Citizens lors d'un match face à Arsenal, où il avait eu le pied chaud. "Vous m'en avez volé deux les gars ! Dans mon esprit, j'avais déjà égalé le record", a rappelé le joueur de Manchester City.

