Il paraît que l'amour dure trois ans. Entre Pep Guardiola et Manchester City, il pourrait bien durer un peu plus. Mais pas tellement non plus. En effet, alors que l'entraîneur espagnol dispute se quatrième saison sur le banc des Citizens, un départ en fin ne semble pas totalement à exclure.

Pochettino pour le remplacer ?

Selon les informations du Daily Mail, Guardiola a en tout cas la possibilité de choisir. Dans son édition du jour, le quotidien britannique explique qu'une clause secrète figure dans le contrat de l'ex-coach du Barça, qui avait prolongé jusqu'en 2021 l'an dernier. "Si certaines conditions sont respectées avec le club, il pourrait quitter City", rapporte ainsi le média. Toutefois, les Citizens, relégués à 14 points de Liverpool, seraient plutôt confiants concernant l'avenir de leur entraîneur. Pour eux, il respectera le contrat en vigueur.

Dans le cas contraire, Manchester City se mettra en quête d'un remplaçant. Toujours selon le Daily Mail, Mauricio Pochettino, débarqué de Tottenham il y a quelques semaines, serait le premier nom sur la liste. Mais d'ici là, rien ne dit que le technicien argentin n'aura pas trouvé un autre banc...