Sadio Mané n'a pas été élu Ballon d'Or lundi et ça ne l'a visiblement pas démotivé, bien loin de là. L'attaquant de Liverpool a été l'un des principaux artisans de la victoire de son équipe contre Everton dans le derby mercredi (5-2) avec un but et deux passes décisives. Liverpool est ainsi invaincu contre les Toffees depuis 18 matches. La plus longue série du club face à un même adversaire. Mieux encore, les Reds signent également leur 32e match consécutif sans défaite, un record pour le club.

Dès le début du match, les hommes de Jurgen Klopp ont montré de quel bois ils se chauffaient avec un but d'Origi (6e). Dix minutes plus tard, c'est Shaqiri qui a doublé la mise (17e). Tous les deux ont été servis par Mané. Michael Keane a réduit la marque quelques minutes plus tard (21e) sur un centre de Iwobi. C'était sans compter sur Origi, encore lui, qui a inscrit un magnifique but (31e). Finalement, Mané s'est lui aussi offert son but juste avant la pause (45e). Et si les Reds ont encore cédé dans le temps additionnel face à Richarlison (45e + 3), la seconde mi-temps est beaucoup moins mouvementée. Les Reds ont tranquillement géré leur avantage, mais Wijnaldum, a quand même offert un cinquième but à son équipe à la toute fin du match (90e).

Grâce à cette victoire, Liverpool fait tomber un record du club puisque c'est le 32e match sans défaite des Reds depuis janvier 2019 et une petite défaite contre Manchester City (1-2). Jurgen Klopp, lui, devient le deuxième entraîneur à atteindre les 100 victoires en Premier League. Il l'a fait en 159 matches. Devant lui ? José Mourinho, qui a atteint les 100 victoires en 142 matches.