Liverpool n'est pas encore totalement assuré d'être champion d'Angleterre. Actuellement en tête de la Premier League avec 22 points d'avance sur le deuxième, Manchester City, les Reds, invaincus cette saison en championnat, semblent avoir fait le plus dur sportivement pour récupérer une couronne qui leur échappent depuis 1990. Cependant, Liverpool pourrait voir ses rêves de titre s'effondrer à cause du coronavirus. Selon The Telegraph, aucun champion ne serait décrété si les autorités britanniques devaient suspendre prématurément le championnat pour des raisons sanitaires.

Le quotidien anglais explique la Premier League ne possède aucune règle si le championnat venait à se terminer avant son terme à cause de l'épidémie du coronavirus. Il indique également que les trois équipes en position de relégable (ndlr : West Ham, Watford et Norwich) pourraient rester en Premier League dans ce type de situation. Mais au vu des gros enjeux économiques, la ligue de football anglaise devra sûrement trouver la solution la plus équitable possible si les choses venaient à évoluer dans ce sens.