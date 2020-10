Une rencontre haletante mais pas de vainqueur entre le maître et son élève. Leeds et Marcelo Bielsa ont fait match nul face à Manchester City et Pep Guardiola, samedi dans le cadre de la 4e journée de Premier League (1-1). Les Mancuniens du technicien espagnol qui crie son admiration pour son homologue argentin, ont vite et logiquement ouvert le score grâce à Raheem Sterling (17e).