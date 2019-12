"Ce qui s’est passé avec Vardy va se produire avec chaque défenseur central du monde. C’est imparable (…) La question est de savoir comment on peut l’arrêter. L’autre option est de défendre dans la surface, mais cela ne se produira jamais avec mon équipe." L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola n’a pas tari d’éloges au sujet de Jamie Vardy, en conférence de presse samedi dernier, après la victoire de ses hommes face à Leicester (3-1). Elles traduisent, entre autres, la faculté qu’a le buteur anglais à constamment trouver des solutions dans le dos de la défense. Et ce, à 32 ans.

Malgré la défaite des siens face aux Citizens lors de la dernière journée de Premier League, Jamie Vardy a encore marqué, et posé beaucoup de problèmes à la charnière centrale des Citizens. Ses courses incessantes, ses appels tranchants et son réalisme clinique n’ont, cette fois-ci, pas fait pencher la balance. Mais si Leicester joue les trouble-fête cette saison et enfile le costume de dauphin pour le Boxing Day, c’est en grande partie grâce à son numéro 9.

Profondeur, habilité et spontanéité : un 9 presque parfait

Si Guardiola a souligné la faculté qu’a Vardy à prendre la profondeur, ce n’est pas la seule qualité qui lui permet d’être seul en tête du classement des buteurs de Premier League. Sur ses 17 buts, l’attaquant en a autant inscrit du pied droit, sept, que du pied gauche. Les trois autres ont été marqués de la tête. La spontanéité de Vardy s’ajoute à son habilité : sur ses 17 buts, 14 sont inscrits dans le jeu, dont 9 à une touche de balle. Cette statistique traduit une réalité : les capacités techniques de l’attaquant lui permettent d’être plus à la conclusion qu’à la construction des actions. Mais ça, Brendan Rodgers, coach des Foxes, l’a parfaitement intégré.

Le jeu pratiqué par les hommes de l'ancien coach du Celtic depuis le début de saison met Jamie Vardy dans les meilleures conditions. De l’intensité, un pressing haut, et de la verticalité à la récupération : les Foxes sont fidèles à leurs principes de jeu. Aligné seul en pointe, l’infatigable buteur multiplie les efforts et participe au pressing collectif, avant d’être parfaitement servi à la récupération par les créateurs que sont Maddison, Barnes ou encore Tielemans. Son réalisme, lui, s’occupe du reste.

Brendan Rodgers et Jamie VardyGetty Images

Meilleur qu’en 2015-2016 ?

Sa forme du moment rappelle, naturellement, celle affichée pendant la formidable épopée de Leicester lors de la saison 2015-2016. Le natif de Sheffield réalise même, à la mi-saison, son meilleur exercice d’un point de vue statistique. L’année du titre, Jamie Vardy pointait à 15 réalisations après 18 journées, contre 17 aujourd’hui. Suffisant toutefois pour titiller Virgil Van Djik et la défense des Reds ?

Si le titre semble, cette fois-ci, promis à Liverpool, les Foxes ne cachent pas leurs ambitions. Dans un entretien accordé à El Pais, Ayoze Perez annoncait la couleur du Boxing Day : "Le club a l’ambition de faire quelque chose d’important. Ça va plus loin que Noël, et c’est justement là que tout risque de se jouer. On sait que tout peut arriver durant cette période." A la retraite internationale depuis août 2018, Jamie Vardy n’a pas l’Euro 2020 en ligne de mire et peut pleinement se concentrer sur sa saison en club. Et offrir une place sur le podium à Leicester ?