Leicester a réalisé un grand coup. Les Foxes ont disposé de Tottenham ce samedi au King Power Stadium (2-1). Un temps menés au score, les joueurs de Brendan Rodgers n'ont jamais abdiqué et ont fini par être récompensés. Très entreprenants, ils ont fini par l'emporter grâce à des réalisations de Ricardo Pereira (69e) et James Maddison (85e). Un succès prestigieux qui confirme le bon début de saison des Foxes, qui s'emparent provisoirement de la seconde place du classement. Tottenham recule à la cinquième position.

Trois jours après son match nul (2-2) face à l'Olympiakos en Ligue des champions, Tottenham n'a pas renoué avec le succès. Surpris par une équipe de Leicester, qui a évolué sans complexe durant toute la rencontre, les Spurs ont payé leurs errements défensifs. Les Foxes ont été les premiers à se montrer dangereux, sans pour autant parvenir à trouver la faille (2e, 16e, 20e), dans un premier temps.

Maddison assène le coup de grâce

Plutôt discret dans les premiers instants de la rencontre, Harry Kane a rappelé à tout le monde pourquoi il est considéré comme l'un des tous meilleurs attaquants européens. Profitant d'une remise de Son Heung-min dans la profondeur, l'attaquant anglais a ouvert le score, malgré un coup d'épaule viril de Caglar Söyüncü (1-0, 29e). Un geste pourtant pas évident à réaliser, pour l'attaquant qui a perdu l'équilibre sur l'action du but. On a alors vu une équipe de Leicester lever le pied dans l'intensité. Mais c'était sans compter sur un deuxième acte totalement différent.

Chaque équipe a eu sa période et à ce petit jeu, Leicester a su se montrer plus efficace. Les joueurs de Brendan Rodgers ont bousculé Tottenham dans les duels. Bien plus incisifs que leurs adversaires du jour, les Foxes ont outrageusement dominé. S'ils ont connu un moment de frayeur après le but de Serge Aurier, finalement refusé, après intervention du VAR, ils n'ont quasiment rien laissé aux Spurs (67e). Ricardo Peirera (69e) puis James Maddison en fin de rencontre (85e) ont scellé définitivement la victoire de Leicester. Ils se devaient de réagir après leur défaite de la journée précédente face à Manchester United (0-1), les Foxes l'ont fait de la plus belle des manières en s'offrant Tottenham.