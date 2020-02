Troisième de Premier League, Leicester perd encore du terrain. Vaincus chez la lanterne rouge Norwich (1-0) vendredi, les Foxes poursuivent leur série noire. En effet, ils n'ont pas gagné le moindre match en championnat depuis le 22 janvier. Privé de son meilleur buteur Jamie Vardy, Leicester sans inspiration a connu une nouvelle contre-performance face à Norwich qui n'avait remporté qu'un seul de ses 14 derniers matches.

Kelechi Iheanacho a bien cru tenir l'ouverture du score pour Leicester après une jolie frappe du gauche qui avait trouvé le petit filet, mais l'arbitrage vidéo a refusé le but, jugeant que l'attaquant s'était rendu coupable d'une main (49e). Un avertissement sans frais qui a eu le mérite de réveiller les Canaries. Le Slovaque Ondrej Duda a d'abord fait briller le gardien Kasper Schmeichel avec une lourde frappe qui allait se loger sous la barre (61e) puis l'a contraint à une jolie parade après une frappe tentée à l'arrêt, à 15m des buts.

Norwich peut toujours croire au maintien

Le Danois n'a en revanche rien pu faire sur la demie-volée croisée de Jamal Lewis, catapultée au fond des filets (70e). Avec cette victoire (1-0), Norwich revient à 4 points du premier non-relégable, Aston Villa. Leicester prend le risque de voir revenir Chelsea, actuellement à six points, et qui se déplace sur le terrain de Bournemouth samedi. La 28e journée se poursuivra samedi avec notamment un duel déséquilibré entre Watford (19e) et Liverpool, qui tentera d'obtenir une 27e victoire en 28 journées.