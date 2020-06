PREMIER LEAGUE - Trois jours après avoir partagé les points à Watford (1-1), Leicester, troisième de Premier League, a de nouveau été tenu en échec mardi soir à domicile face au quinzième, Brighton (0-0). En première mi-temps, Kasper Schmeichel a même arrêté le penalty de Neal Maupay. Les coéquipiers de Jamie Vardy ont quatre points d'avance sur Chelsea qui accueillera Manchester City jeudi.

L'interruption de plus de trois mois en raison de la pandémie de coronavirus n'a pas réussi à Leicester, tenu en échec chez lui mardi (0-0, 31e journée de Premier League) par le mal classé Brighton. Ce petit point permet aux hommes de Brendan Rodgers, 3e avec 55 unités, de se mettre hors de portée de Chelsea, 4e avec 51 et qui recevra Manchester City jeudi. Brighton grappille un point précieux dans la course au maintien. L'équipe du sud de l'Angleterre, 15e, compte un matelas de 5 points sur la zone rouge.

Déjà vainqueur d'Arsenal (2-1) samedi pour sa reprise, Brighton a semblé plus en jambes que les Foxes qui n'avaient pu faire mieux qu'un nul (1-1) chez un autre mal classé, Watford. Mais les Seagulls ont laissé passer leur chance dans le premier acte avec un penalty arrêté par Kasper Schmeichel (16e). Neal Maupay, grand animateur du match contre les Gunners en provoquant involontairement la blessure du gardien Bernd Leno et surtout en marquant le but victorieux dans les arrêts de jeu, a vu le gardien danois plonger du bon côté pour bloquer sa frappe tendue mais pas assez précise.

Malgré 67% de possession, Leicester n'a jamais réussi à mettre du rythme dans le match et à se créer des occasions réellement dangereuses. Jamie Vardy devra encore attendre pour inscrire son 100e but en Premier League.

