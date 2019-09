Liverpool s'est fait peur mais s'est tout de même offert le choc de la sixième journée de Premier League. Bousculés en fin de rencontre après un superbe but de N'Golo Kanté, les Reds se sont imposés sur la pelouse de Chelsea (1-2) ce dimanche pour reprendre cinq points d'avance sur Manchester City et consolider leur place de leader. Un sixième succès en autant de rencontres en championnat qui permet de digérer la défaite de mardi à Naples (2-0), en Ligue des champions.

Samedi, Manchester City avait décidé de faire le spectacle devant Watford (8-0) pour mettre la pression sur Liverpool. A Stamford Bridge, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas été aussi brillants. Alors, à défaut de faire lever les foules dans le jeu, ils ont décidé de se montrer cliniques en marquant deux fois sur leurs trois tirs cadrés. Et sur deux coups francs.

Chelsea a eu les cartouches pour revenir

Trent Alexander-Arnold, décalé par Mohamed Salah, a d'abord trouvé la lucarne de Kepa Arrizabalaga d'une frappe pure (0-1, 14e). Puis Roberto Firmino a profité d'une erreur de marquage pour faire le break de la tête, idéalement servi par Andrew Robertson (0-2, 30e). Entre temps, cette rencontre aurait pu prendre une toute autre tournure. Si Tammy Abraham avait mieux géré son face à face avec Adrian (24e). Où si Mason Mount avait fait un pas de moins au départ de l'action ayant amené le but de César Azpilicueta, refusé pour hors-jeu (28e).

A l'exception d'une superbe parade de Kepa devant Firmino (47e), le second acte a longtemps été pauvre en rythme et en occasions, Liverpool tentant de gérer pendant que Chelsea manquait d'inspiration. C'est alors que N'Golo Kanté, laissé trop libre par la défense adverse, a relancé les débats d'un bel enchaînement aux 16 mètres (1-2, 71e). Insuffisant pour arracher un point malgré deux dernières occasions de Batshuayi (88e) et Mount (90e). Le club londonien concède déjà son deuxième revers de la saison alors que les Reds, invaincus depuis 23 matchs en championnat, poursuivent leur carton plein.