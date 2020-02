Et à la fin… c'est Liverpool qui gagne. Non sans mal, les Reds ont décroché un court mais important succès sur la pelouse de Norwich (0-1) ce samedi, dans le cadre de la 26e journée de Premier League. De retour de blessure, Sadio Mané a libéré les siens à la 78e minute du match, permettant aux hommes de Jürgen Klopp de prendre provisoirement 25 points d'avance sur Manchester City, lointain dauphin au classement. Et de signer une 17e victoire consécutive en championnat.

