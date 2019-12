Liverpool termine l'année 2019 sur les rotules, mais avec une énième victoire dans la besace. Sans être éblouissants à Anfield face à Wolverhampton, bourreau de Manchester City lors du Boxing Day, les Reds se sont difficilement imposés, et par la plus petite des marges (1-0). Il faut dire qu'ils ont été bousculés par des Wolves solidaires qui pourront maudire le VAR. Et avoir quelques regrets au regard de leur deuxième période maîtrisée. Au classement, Liverpool, qui trouve toujours le moyen de gagner dans cette saison 2019/2020, reprend 13 points d'avance sur Leicester, toujours avec un match en retard.

Pour Liverpool, 2019 avait commencé par une défaite face à Manchester City, celle qui leur a sans doute coûté le titre de champion d'Angleterre malgré un exercice abouti. Depuis, tout sourit aux Reds. Face à Wolverhampton, ils ont souffert et ne méritaient pas d'empocher les trois points. Mais, comme souvent depuis quelques semaines, leur solidarité et leur talent ont payé. Ils peuvent également remercier le VAR. Car, dans une Premier League sans assistance vidéo, ce sont très certainement les Wolves qui auraient mené 1 à 0 à l'issue de la première période.

Liverpool à bout de souffle

Le VAR a effectivement dû intervenir une première fois sur l'ouverture du score signée Sadio Mané alors qu'il y avait le soupçon d'une main d'Adam Lallana, auteur de la passe décisive (1-0, 44e). Finalement, le milieu anglais a touché le ballon avec le haut de l'épaule et le but a été validé. A l'inverse, Wolverhampton a loupé l'égalisation pour un hors-jeu de quelques millimètres, alors que Pedro Neto avait battu Alisson sur un centre en retrait de Jonny qui a perforé la défense des Reds (45e+5). Sans le VAR, le but n'aurait jamais été refusé.

Après la pause, les Wolves ont tout fait pour aller chercher un résultat face à un Liverpool en bout de souffle et touché par un déchet technique inhabituel. Fort heureusement pour les Reds, Alisson était là pour repousser une frappe dans un angle fermé de Diogo Jota (67e) tandis que leurs adversaires ont parfois fait les mauvais choix lors de leurs quelques opportunités.

A l'arrivée, ce 18e succès de la saison, en 19 matches de Premier League, ne tient qu'à un fil. Mais Jürgen Klopp ne fera pas la fine bouche en cette période où il y a tout à perdre. C'est, au passage, un 50e match de suite à la maison sans revers dans le championnat anglais (40 victoires, 10 nuls). Une série qui en dit long sur la qualité de ces Reds.