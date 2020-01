Liverpool a été bousculé par Tottenham, surtout en seconde période samedi à Londres. Mais encore une fois, le champion d'Europe a eu le dernier mot pour finalement s'imposer sur la plus petite des marges (0-1) grâce à un but de Roberto Firmino. Les Reds ont signé une vingtième victoire en vingt-et-une journées et sont toujours aussi intouchables en Premier League. Avec une rencontre en moins, ils comptent seize points d'avance sur Leicester, provisoirement deuxième. Tottenham recule au classement et pointe à la huitième place.

Ce remake de la dernière finale de la Ligue des champions (2-0 pour Liverpool) a été bien plus échevelé que leur rencontre européenne. Dans la lignée du match aller (2-1 pour Liverpool à Anfield) entre les deux équipes qui avait encore souri au club de la Mersey. A chaque fois, ce sont les joueurs de Jürgen Klopp qui s'en sortent et ils le doivent autant à leur talent collectif et individuel qu'à cette part de réussite qui escorte toujours un champion. Au cœur d'une première période qu'ils ont largement dominée avec notamment une double occasion dès la deuxième minute avec Firmino et Alex Oxlade-Chamberlain, les Reds ont pris les devants sur un but du Brésilien (0-1, 37e).

Lo Celso mange la feuille

Le huitième but de la saison du membre peut-être le plus discret du trio d'attaque a été marqué après une feinte délicieuse pour se défaire de Japhet Tanganga, un jeune défenseur central de 20 ans qui découvrait la Premier League pour la première fois de sa carrière. Mais cette action n'aurait pas dû exister puisque sur la touche amenant ce but, Sadio Mané avait touché le ballon en dernier... Cette réussite, les Spurs étaient loin de la provoquer puisqu'ils n'ont quasiment rien fait durant le premier acte avant d'enfin se réveiller. Mais seulement en fin de match.

Malgré les nombreuses absences (Kane, Sissoko, Ndombele, Lloris) qui handicapent forcément son équipe, Tottenham a montré un visage conquérant dans le money-time. Mais le club londonien a péché dans la finition avec Erik Lamela (89e) mais surtout Giovani Lo Celso (82e) qui a manqué le but ouvert sur un bon centre de Serge Aurier. Cette défaite met en perspective le bilan de Mourinho en championnat (10 matches, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites) depuis son arrivée le 20 novembre alors que le dernier finaliste de la C1 accuse neuf points de retard sur la dernière place qualificative. Des considérations bien lointaines pour Liverpool qui détient un record de points (61) après vingt-et-une journées dans l'histoire des cinq grands championnats européens.