Et les Citizens se sont réveillés. Il aura fallu attendre le début de la seconde période de la rencontre qui opposait ce samedi Manchester City à Aston Villa (8e journée de Premier League), pour assister au réveil, et à la victoire (3-0) des Skyblues. Tenus en échec pendant plus de 45 minutes, les hommes de Pep Guardiola ont finalement fait sauter le verrou adverse au retour des vestiaires, grâce à Raheem Sterling (46e). Enfin lancés, les Citizens ont ensuite creusé un écart définitif, après les buts de Kevin De Bruyne (65e) et Ilkay Gundogan (70e).

Grâce à ce succès, Manchester City (2e) revient provisoirement à trois unités de Liverpool, tandis qu'Aston Villa reste bloqué au 13e rang. À quinze jours du choc qui l'opposera à Liverpool, City a engrangé une précieuse dose de confiance supplémentaire.