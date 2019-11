Khaldoon Al Mubarak, le président de Manchester City, est formel : il veut conserver Pep Guardiola pendant encore plusieurs saisons. "Pep a été un atout incroyable pour notre organisation. On pourrait parler de sa réussite sportive pendant des heures, mais en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'ami, il a été au coeur de ce que nous avons accompli ces trois dernières années", a souligné l'homme d'affaires émirati.

"Nous avons une excellente relation, nous avons un excellent environnement (...) Je suis très satisfait de son implication et de notre engagement à son égard et j'ai hâte de continuer cela au cours des années à venir", a-t-il poursuivi. Arrivé en 2016 chez les Citizens, Guardiola en est déjà à sa quatrième saison avec eux, la même durée qu'il avait passée à Barcelone, avant de diriger pendant trois ans le Bayern Munich.

"Nous avons un leader"

Double champion en titre et auteur d'un triplé inédit sur le pan domestique l'an dernier, il a déjà assuré qu'il ne partirait pas à la fin de la saison, même s'il devait perdre le titre de champion au profit de Liverpool, actuellement largement en tête, ou d'un autre. "Nous avons un leader qui a montré encore et encore sa capacité à évoluer continuellement et à relever continuellement des défis", a souligné le dirigeant.

GuardiolaGetty Images

"Nous sommes prêts (pour ce défi) et il reste encore un long chemin, on est seulement en novembre et on verra bien où on finira en mai, mais en tout cas nous sommes prêts !", a-t-il conclu.