PREMIER LEAGUE - Selon les informations d'ESPN, Manchester City et Chelsea auraient ciblé Lucas Digne, l'arrière gauche d'Everton. Le bon rapport "qualité-prix" de l'international français pourrait faire l'affaire des Citizens ou des Blues en ces temps de crise économique.

Deux ans après son arrivée à Everton, Lucas Digne pourrait plier bagage et connaître son sixième club. L'ex-joueur du LOSC est en effet ciblé par Manchester City et Chelsea selon les informations d'ESPN. Pep Guardiola n'est pas totalement satisfait des performances de Benjamin Mendy et chercherait à engager un nouvel arrière gauche. Tout comme les Blues. L'international français (30 sélections), acheté près de 20 millions d'euros par les Toffees, a l'avantage d'être "abordable" sur le marché des transferts en ces temps de crise économique.

Premier League Liverpool et City ont pris rendez-vous : "La saison prochaine commence maintenant" IL Y A 13 HEURES

Car d'après ESPN, la grande priorité de Manchester City et Chelsea, sur ce poste d'arrière gauche, se nommerait Ben Chilwell. L'international anglais (11 sélections) de 23 ans est l'une des révélations de la saison à Leicester (ndlr : 3 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues). Franck Lampard aimerait ainsi en faire le nouveau Ashley Cole des Blues. Cependant, Leicester, en course pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, ne bradera pas son joueur.

Selon la presse anglaise, les Foxes ne lâcheront pas leur arrière gauche pour moins de 83 millions d'euros. Une somme qui ferait réfléchir, notamment du côté de Chelsea qui a déjà beaucoup dépensé ces dernières semaines avec les arrivées d'Hakim Ziyech (40 millions) et Timo Werner (55 millions). Lucas Digne, qui a l'expérience des grands clubs (ndlr : PSG, Roma ou Barcelone), a l'avantage de présenter un bon rapport qualité-prix.

Play Icon WATCH Trente ans de disette et une libération : comment Liverpool a vaincu l'incroyable malédiction 00:14:22

Premier League Le champion humilié : City pulvérise Liverpool IL Y A 14 HEURES