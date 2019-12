A voir l'explosion de joie et la manière dont Pep Guardiola a bombé le torse sur le deuxième but, inscrit par Kévin De Bruyne (82e), on imagine aisément le soulagement des Citizens d'avoir renoué avec la victoire, ce dimanche, contre Sheffield United (2-0). Battus il y a 48 heures sur la pelouse de Wolverhampton (3-2) pour la deuxième fois en quatre journées, les joueurs de Pep Guardiola ont donc rectifié le tir pour revenir à un point de Leicester.

Battre Sheffield n'a rien d'évident ni de logique. Avant le match, les Blades n'avaient perdu que quatre fois depuis le début de la saison en Premier League soit... une fois de moins que City ! Fort logiquement, les joueurs de Chris Wilder ont posé des soucis à Kyle Walker et à ses coéquipiers. Car si les Citizens ont mérité leur succès, Sheffield pourra regretter certaines situations. Lys Mousset, l'ancien Havrais, avait ouvert le score avant d'être rappelé par la patrouille du VAR pour un hors-jeu d'un pied (28e). En fin de match, Billy Sharp a lui aussi bien cru relancer les siens sur une tête délicieuse en suspension mais le poteau d'Ederson souriait aux locaux (90e+1).

L'arbitre impliqué sur l'ouverture du score

Son succès, c'est en seconde période que City l'a concrétisé. Malgré 75% de possession de balle à la pause, Manchester ne parvenait pas à trouver les décalages face à un bloc compact qui ne demandait qu'à attendre. Les joueurs de Guardiola ont donc un peu plus laissé le ballon en seconde période, pour finalement mieux contrer. Sur un pressing haut de De Bruyne, l'arbitre a bien involontairement contré une passe de Norwood vers Fleck, ce qui a permis au Belge de récupérer et d'instantanément lancer Aguero sur la droite de la surface, lequel ne se faisait pas prier au moment de finir en force du droit (52e, 1-0).

Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure la semaine dernière, Aguero a inscrit son 10e but de la saison en Premier League, son premier depuis... le 2 novembre dernier. Retour gagnant pour le Kun. L'Argentin était en revanche sorti au moment où Kévin De Bruyne marquait le but du break. Idéalement lancé par Mahrez, sur un contre parfaitement mené par l'Algérien, l'ancien joueur de Chelsea s'est mis sur son pied droit, a feint d'enroulé de la gauche vers la droite pour finalement refermer son pied (82e). Henderson était battu.

Grâce à ce succès, Manchester City reste à un point de Leicester, 2e, et maintient surtout Chelsea, 4e, à six points, après que les Blues se soient rapprochés provisoirement à trois unités après leur victoire face à Arsenal ce dimanche après-midi. De son côté, Sheffield reste solidement ancré en première partie de tableau, à six points seulement de la qualification en C1.