Manchester United a laissé filer deux points. Auteurs d'une excellente première période sur la pelouse de Wolverhampton, matérialisée par un but d'Anthony Martial, les Red Devils se sont fait endormir après la pause et Ruben Neves a pu égaliser d'une frappe sublime pour les Wolves (1-1). Les regrets sont d'autant plus grands pour Manchester que Paul Pogba a loupé un penalty. Liverpool et Arsenal restent seuls en tête du classement de Premier League.

Wolverhampton ne réussit pas à Manchester United. Et le déplacement des Red Devils au Molineux Stadium l'a encore prouvé. Pourtant, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær, remplis de confiance après leur succès probant face à Chelsea lors de la première journée, ont réalisé un premier acte sérieux, à défaut d'être vraiment flamboyants. Sans doute trop prudents ils sont quand même parvenus à ouvrir le score grâce à Anthony Martial. Une fois encore titularisé à la pointe de l'attaque, l'attaquant français a justifié le choix de son coach avec un geste digne de son poste (0-1, 27e). C'est son deuxième but en deux journées, le 50e de sa carrière sous le maillot mancunien.

Paul Pogba loupe un penalty

Mais alors qu'ils n'avaient pas montré grand-chose avant la pause, les Wolves, revigorés par l'entrée d'Adama Traoré, ont commencé à faire reculer leurs adversaires. Leur temps fort a d'abord donné un poteau, trouvé par la tête de Raul Jiménez alors que David de Gea, très tranquille jusque-là, n'avait pas bougé (54e). Sur l'action suivante, une combinaison sur corner a permis à Ruben Navas de remettre les deux équipes au même niveau au tableau d'affichage, d'une frappe limpide depuis l'extérieur de la surface (1-1, 55e).

Paralysé par un jeu beaucoup plus désorganisé, Manchester United a retrouvé un semblant de couleurs après l'égalisation. Fauché irrégulièrement par Conor Coady dans la surface, Paul Pogba a même eu la balle du 2-1 au bout du pied. Mais il a vu Rui Patricio parfaitement plonger sur sa droite pour repousser son penalty (68e). Derrière, les deux clubs sont apparus au bord du K.O. mais aucune n'a craqué avant le coup de sifflet final. Les Red Devils, qui auraient pu bonifier leur victoire obtenue face à Chelsea, peuvent s'en mordre les doigts. Wolverhampton, de son côté, va pouvoir penser à son barrage de Ligue Europa aller face au Torino.