Manchester United a bien terminé l'année. Deux jours après leur large succès face à Newcastle (4-1), les Red Devils se sont imposés sur la pelouse de Burnley (0-2), grâce à une nouvelle réalisation d'Anthony Martial (44e) et un but très tardif de Marcus Rashford (90e+5). Un succès court mais précieux pour les Mancuniens, qui reviennent provisoirement à un point de Chelsea et prennent la cinquième place de Premier League.

Pas franchement réputé pour sa régularité, United a enchaîné sur une deuxième victoire en 48 heures au meilleur des moments, pour se relancer plus que jamais dans la course aux places qualificatives en Ligue des champions. Sans Paul Pogba mais avec un Martial encore titulaire et buteur, les Mancuniens ont galéré pour s'imposer à Turf Moor, mais ressortent des fêtes de Noël avec une confiance retrouvée.

Martial, troisième but en 48 heures

Burnley n'a pas non plus trop compliqué la tâche de la troupe d'Ole Gunnar Solskjaer, livrant une première période d'une très grande faiblesse sur le plan offensif. Sean Dyche avait peu fait tourner et son équipe a grandement manqué de justesse et d'organisation pour inquiéter Manchester lors des 45 premières minutes. Mais les Clarets se sont, comme souvent, montrés redoutables derrière, empêchant Daniel James et consorts de se créer de véritables opportunités de but.

Jusqu'à une grossière erreur de Charlie Taylor, qui a permis à Andreas Pereira de filer au but avant de trouver Martial, qui a parfaitement ajusté Nick Pope dans la surface (0-1, 44e). La 7e réalisation du tricolore en Championnat cette saison, quelques heures après son premier doublé de la saison face aux Magpies.

Ce n'est qu'ensuite que les locaux se sont réveillés, plus entreprenants, emmenés par un bon Dwight McNeil dans l'entrejeu. Mais le poids de Chris Wood sur la défense des Red Devils a eu du mal à se faire ressentir, et hormis une reprise de volée puissante de Phil Bardsley bien repoussée par un David De Gea vigilant (69e), seule frappe cadrée du match pour les locaux, United n'a pas eu à retenir son souffle.

Finalement, Rashford est venu sceller le 3e succès de la saison à l'extérieur pour son équipe sur un ultime contre, bien lancé par James et avec de la réussite (0-2, 90e+5). Ce premier clean sheet depuis 14 matches de Premier League confirme le regain de forme de Manchester ces dernières semaines, et met la pression sur Chelsea, qui défiera Arsenal ce dimanche.