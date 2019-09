Liverpool sur un long fleuve tranquille. Encore auteurs d'une grosse performance, malgré l'ouverture du score précoce de Newcastle, les Reds ont signé une cinquième victoire en autant de matches de Premier League cette année, devant leur public (3-1). Sadio Mané, encore excellent et récompensé d'un doublé, et Mohamed Salah ont permis aux Liverpuldiens de porter à 14 leur nombre de victoires consécutives en championnat, à cheval sur deux saisons.

Qui pourra résister à cette équipe de Liverpool de l'autre côté de la Manche ? Pour l'instant, pas grand monde, car la troupe de Jurgen Klopp n'a de nouveau fait qu'une bouchée de Magpies bien trop timides ce samedi. Et ce, même si on a cru pendant quelques minutes que le plan concocté par Steve Bruce, qui avait disposé son équipe en 5-4-1, pouvait fonctionner.

Mané et Salah, 4 buts chacun en Premier League

Privé du Français Saint-Maximin, l'ancien joueur de United avait donné des consignes claires à son équipe : rester bien regroupée derrière, en exploitant le plus rapidement possible vers l'avant le ballon à la récupération. D'un très beau but, face à un Trent Alexander-Arnold certes un peu passif, Jetro Willems a converti le premier et seul tir cadré des visiteurs dans ce match pour donner l'avantage à Newcastle (0-1, 7e).

Toujours aussi étouffant, et impressionnant collectivement, Liverpool a réagi juste avant la demi-heure de jeu, grâce à une frappe splendide de Mané, qui venait bonifier le bon travail d'Andrew Robertson (1-1, 28e). Archi-dominateur (21 frappes tentées au final), les locaux ont gagné en dangerosité après l'entrée de Roberto Firmino (37e), à la place de Divock Origi, blessé.

Plus d'infos à venir...