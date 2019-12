Il était environ 2h30 (heure française) du matin, quand Vinai Venkatesham et Huss Fahmy ont quitté le domicile de Mikel Arteta. Cette nuit, le manager général et l'homme en charge de négocier les contrats pour Arsenal ont passé la seconde pour tenter d'attirer l'ancien joueur des Gunners (ndlr : de 2011 à 2016). La rencontre nocturne, révélée ce lundi par The Daily Mail, s'est tenue quelques heures après la large victoire de Manchester City, dont Mikel Arteta est l'entraîneur adjoint, sur la pelouse d'Arsenal (3-0) ce dimanche.

Cette défaite fait suite à l'accumulation de mauvais résultats d'Arsenal, actuellement neuvième de Premier League, à sept points de la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions, l'objectif déclaré du club londonien. Pour changer le cours des choses, les Gunners auraient donc misé sur le technicien espagnol après avoir notamment tâté le terrain auprès des entourages de Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester qui a prolongé il y a dix jours, ou de Patrick Vieira.

Vidéo - Pochettino, Vieira, Blanc, etc : quel entraîneur pour Arsenal ? 06:54

Ces révélations interviennent quelques heures après que l'entraîneur intérimaire, Freddie Ljungberg, ait mis la pression sur ses dirigeants. "Je leur ai demandé de prendre une décision", a notamment déclaré le Suédois qui a succédé à Unai Emery, démis de ses fonctions le 29 novembre dernier. Avant la nomination de l'ex-coach du PSG en 2018, les dirigeants des Gunners avaient hésité à proposer le poste à Mikel Arteta, 37 ans, avant de se retracter à cause de son manque d'expérience. Un an et demi plus tard, l'Espagnol n'a jamais été aussi proche d'un retour, à Arsenal, par la grande porte.