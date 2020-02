On jouait depuis moins de dix minutes entre Chelsea et Manchester United, lundi soir, pour le compte de la 26e journée de Premier League. Les deux équipes avaient eu le temps d'allumer quelques mèches, mais la sensation est venue de N'Golo Kanté. L'international tricolore (39 sélections,1 but), visiblement touché à la cuisse gauche, a été contraint de sortir du terrain sur blessure. Il a été remplacé par Mason Mount à la 11e minute.

Cette sortie prématurée sur blessure alors que Kanté n'a subi aucun choc visible a de quoi inquiéter. S'il a pu quitter la pelouse sans l'aide de personne, le milieu des Blues boitait. Chelsea doit affronter le Bayern Munich le mercredi 25 février prochain en 8e de finale aller de Ligue des champions. Ce sera peut-être sans son milieu infatigable.

Déjà touché aux ischio-jambiers au mois de janvier, aux adducteurs à l'automne dernier, et au genou en fin de saison dernière, le Français accumule lui les pépins physiques depuis plusieurs mois.