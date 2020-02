Répondre présent quand on lui en donne l'occasion, c'est l'une des forces d'Olivier Giroud. Tammy Abraham pas encore assez remis et sur le banc, Michy Batshuayi décevant, c'est lui que Frank Lampard a envoyé au feu face au rival Tottenham. Avec un but et une activité constante, l'international français (97 sélections, 39 buts) a justifié la confiance de son entraîneur. "J'avais dit avant le match que je n'ai jamais eu de doute quant à son implication", a assuré Lampard à BT Sports. "Un jour spécial", a de son côté souri Giroud à la BBC après la rencontre. On veut bien le croire.

La fin de la traversée du désert

Commençons par les chiffres. Dans le cas d'Olivier Giroud, ils sont assez parlants pour se rendre compte de sa situation. Cela faisait exactement 84 jours que le Français n'avait plus débuté un match avec Chelsea. C'était face à West Ham, pour une défaite (0-1). Il n'avait plus marqué depuis le 14 août, soit six mois et huit jours. En Premier League, sa disette était encore plus folle : 325 jours. Son dernier but datait du 3 avril 2019 face à Brighton. "Je n'avais plus démarré un match depuis trois mois donc c'est un jour spécial pour moi et pour tout le monde", a apprécié, auprès de la BBC, un Giroud qui a évité de trop parler de lui.

Olivier Giroud après son but contre Tottenham Premier League le 22 février 2020Getty Images

Il a tout de même accepté de décrire sa réalisation. Une superbe frappe du gauche au premier poteau qui fait suite à une action un peu confuse. "J'ai été un peu chanceux que le ballon me revienne dessus après avoir tapé le poteau (sur la reprise de Barkley) et j'ai essayé de conclure, s'est-il remémoré. Ça m'a fait du bien, c'était un moment agréable". Ce but de Giroud n'a pas surpris Lampard, pour qui la physionomie de la rencontre collait parfaitement aux qualités de son attaquant.

Impliqué sur 14 buts en 14 titularisations à Chelsea

"(Olivier)Giroud a été fantastique. Il a une grande qualité de finition, il l'a prouvé avec l'ouverture du score, a apprécié Lampard. Nous savions que nous allions souvent avoir la balle contre Tottenham, que nous allions jouer dans leur camp. C'est ce qui s'est passé jusqu'à l'ouverture du score. Quand vous êtes dans cette situation et que vous avez Olivier Giroud devant, il peut marquer". CQFD. Mais Giroud n'a pas fait que ça.

S'il n'a pas tout réussi, il a plus généralement œuvré au succès précieux des Blues sur Tottenham. Sur le second but, celui de Marcos Alonso, c'est lui qui fait la première différence au départ de l'action en déviant de la tête pour Mount. "Après 70 minutes, il était fatigué parce que nous lui avons demandé beaucoup", a d'ailleurs noté son coach. Si ça n'a pas été directement le cas sur l'action du 2-0, Giroud a une nouvelle fois prouvé sa valeur pour les Blues. Sur ses 14 titularisations avec Chelsea, il est impliqué sur… 14 buts (10 buts, 4 passes).

Pour Giroud, le retour de Tammy Abraham dans le groupe n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Il y a de fortes chances pour qu'il retourne sur le banc. En revanche, il a sans doute pris l'avantage sur Batshuayi, qui n'a pas saisi sa chance face à United lundi dernier. "Ce que je veux mettre en avant c'est l'état d'esprit. Nous avons montré beaucoup de caractère dans ce match. Nous savions que c'était peut-être un tournant, préfère retenir Giroud. Tottenham est évidemment un rival pour la course à la Ligue des champions, donc nous sommes ravis de les mettre à quatre points." Olivier Giroud a passé un bon samedi.