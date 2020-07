PREMIER LEAGUE – Buteur dimanche en clôture de l’édition 2019-2020, Olivier Giroud s’est invité sur le podium des meilleurs buteurs français dans les annales de la Premier League. Avec 86 buts, le Français dépasse désormais Louis Saha mais reste encore loin de Thierry Henry (175 buts) et Nicolas Anelka (125).

Ce n’est pas l’homme qui court après les records. Mais sa perséverance et sa régularité au plus haut niveau en font désormais un acteur incontournable des classements historiques. En équipe de France, Olivier Giroud est devenu le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (39 buts), devant des légendes comme David Trezeguet (34) ou Zinédine Zidane (31).

En Premier League, il s’est aussi invité sur le podium d’un prestigieux classement. Buteur dimanche face à Wolverhampton (2-0), Giroud a ainsi marquer son 86e but en Premier League (73 pour Arsenal et 13 pour Chelsea) et passé un certain Louis Saha (85) au classement des buteurs tricolores dans les Royaume. Devant lui, Thierry Henry est intouchable (175 buts avec Arsenal) tandis que le globetrotter Nicolas Anelka le devance encore assez nettement (125 buts pour Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bolton, Chelsea et West Bromwich Albion).

Premier League "Exemple" ou "porte-bonheur" : Giroud, c'est surtout l'éternel caméléon 22/07/2020 À 11:57

Le Top 10 des meilleurs buteurs français en Premier League

1. Thierry Henry (175 buts)

2. Nicolas Anelka (125 buts)

3. Olivier Giroud (86 buts)

4. Louis Saha (85 buts)

5. Eric Cantona (70 buts)

6. Robert Pirès (62 buts)

7. Anthony Martial (51 buts)

8. Steed Malbranque (39 buts)

9. Alexandre Lacazette (37 buts)

10. Samir Nasri (36 buts)

Premier League Silva "très ému" pour sa dernière en Premier League avec City IL Y A 13 HEURES