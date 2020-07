PREMIER LEAGUE - De retour sur les terrains d'Angleterre et brillant depuis la reprise du championnat, Paul Pogba a confié son bonheur au site officiel de Manchester United. Le Français semble s'épanouir à nouveau avec les Red Devils après sa longue blessure à la cheville et vise le top 4 en fin de saison.

Cette saison, il en a bavé. Alors qu'il avait plutôt bien démarré l'exercice 2019-2020, une blessure sérieuse à la cheville, qui a nécessité une opération, l'a longtemps tenu à l'écart des terrains. Tant et si bien que certains consultants et médias britanniques doutaient de la volonté de Paul Pogba de faire tout son possible pour rejouer sous le maillot mancunien, lui qui est régulièrement annoncé du côté du Real Madrid dans les rumeurs de transfert. Mais avec la reprise tardive de la saison à cause du coronavirus, le milieu de terrain a eu l'occasion de dissiper les doutes. De retour à son meilleur niveau, il a confié sa joie au site officiel de Manchester United jeudi.

"Retoucher le ballon et faire ce que j'aime, c'est fantastique. Ça m'a tellement manqué. Quand on est blessé longtemps, on réalise à quel point on prend du plaisir en jouant au football, à quel point on aime ce sport. Donc je suis vraiment heureux d'être de retour", a-t-il confié. Avant de rendre aussi hommage à son club et à ses collègues. "Le staff médical s'est très bien occupé de moi. J'ai fait même du travail supplémentaire et des soins complémentaires pour ma cheville et mon corps en général. Et mes coéquipiers m'ont aidé aussi à me sentir en confiance à nouveau. C'est comme si je n'étais jamais parti, ils croient toujours en moi."

Premier League Pogba-Fernandes, le duo fusionnel qui redonne espoir à Manchester IL Y A 3 HEURES

"J'adore regarder Bruno, Rashford, Martial et Greenwood jouer ensemble et marquer des buts"

Alors que Manchester United est invaincu depuis que la Premier League a été relancée (un nul à Tottenham, puis trois victoires consécutives), la lutte pour le top 4 et une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions est plus que jamais d'actualité. En déplacement à Aston Villa jeudi soir, les Red Devils espèrent enchaîner pour revenir à deux longueurs de Chelsea. Et Pogba y croit. "Nous nous sommes beaucoup améliorés. Nous jouons beaucoup plus en équipe qu'avant, nous attaquons et nous défendons ensemble, l'équipe est plus forte", a-t-il encore fait remarquer.

Dans cette dynamique positive, la complémentarité du Français avec Bruno Fernandes au milieu de terrain est un élément-clé. En pleine bourre, le Portugais a donné un coup de "boost" au secteur offensif mancunien qui n'a pas échappé à Pobga. "Vu de derrière (il joue plus bas que Bruno Fernandes), j'en profite beaucoup. J'adore regarder Bruno, Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood jouer ensemble et marquer des buts. Il n'y a qu'à les applaudir, c'est beau."

Un constat à l'image d'un joueur épanoui qui n'a pas besoin d'en faire trop pour être efficace en ce moment. On en aurait presque oublié ses envies d'ailleurs lors du dernier mercato estival. Ça tombe bien, le contexte économique actuel semble interdire toute folie sur le marché des transferts. Prêt pour un sprint final haletant, Pogba a retrouvé le plaisir de jouer et c'est bien là l'essentiel.

Play Icon WATCH Calme en apparence, bouillant en coulisses : comment le Real prend déjà des coups d’avance 00:04:51

Premier League Pogba, l'Influenceur 29/06/2020 À 22:42