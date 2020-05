PREMIER LEAGUE - Selon les informations de Sky Sports, au moins six clubs de bas de tableau, dont Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa et Norwich, espèrent qu'il n'y ait aucune relégation à l'issue de cette saison, si celle-ci devait reprendre à huis clos et sur terrain neutre. Un avis qui n'est pas partagé par la Fédération anglaise.

Après Amiens en France, certains clubs anglais de bas de tableau militent également pour que la saison en cours se conclut sans aucune relégation. Selon les informations de Sky Sports, au moins six équipes, dont Brighton (15e), West Ham (16e), Watford (17e), Bournemouth (18e), Aston Villa (19e) et Norwich (20e) auraient émis cette hypothèse, alors qu'une reprise à huis clos semble de plus en plus probable.

Ces prétendants au maintien s'estimeraient lésés sans la présence de leurs supporters mais surtout si les neuf derniers matches de la saison devaient se jouer sur terrain neutre. Notamment Aston Villa, qui compte deux points de retard sur le premier non-relégable, et qui doit encore jouer six rencontres à domicile. Une donnée qui peut faire la différence au moment de faire les comptes en fin de saison.

Pour sa part, la Fédération anglaise de football a rappelé lundi que le "mérite sportif" importait au terme de la saison. Quelle que soit la décision sur une éventuelle reprise de la Premier League, la FA se positionne donc pour les traditionnelles relégations et promotions. Une annonce qui va ravir les supporters de Leeds United et West Bromwich Albion, largement devant en Championship (ndlr : respectivement premier et deuxième, à sept et six points du premier baragiste, Fulham).

