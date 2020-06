PREMIER LEAGUE - De retour de blessure pour la reprise de la Premier League, Paul Pogba est très attendu par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui espère "un leader sur le terrain" pour Manchester United qui affronte Tottenham, vendredi, dans le cadre de la 30e journée.

Paul Pogba est de retour. Et il va, très vite, devoir endosser ses responsabilités. Alors que Manchester United se déplace sur la pelouse de Tottenham, ce vendredi soir (21h15) dans le cadre de la 30e journée de Premier League, le milieu de terrain tricolore a d'ores et déjà été mis sous pression par son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer.

"Paul a eu une très, très belle carrière. Il a gagné une Coupe du Monde et on veut qu'il soit ce type de leader sur le terrain", a expliqué l'entraîneur norvégien. Blessé en début de saison à une cheville, Pogba a connu plusieurs retours avortés, limitant son nombre d'apparitions à 8 matches et l'empêchant de jouer en 2020. Mais son coach veut croire qu'après les trois mois de suspension des compétitions liés au coronavirus, cette fois c'est la bonne.

Son association avec Bruno Fernandes est attendue

"Paul est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, donc nous espérons évidemment qu'il s'améliore progressivement à mesure qu'il gagne du temps de jeu", a admis Solskjaer. "Je ne sais pas si ce sera 45 minutes cette fois ou si ce sera 60 minutes, ou... Mais progressivement, sur les prochains mois, on veut le faire revenir à son meilleur niveau". Son association avec le Portugais Bruno Fernandes, qui a joué un grand rôle dans le redressement des Red Devils, actuellement 5e et en embuscade pour une qualification en Ligue des Champions, est très attendue.

Paul Pogba et Bruno Fernandes (Manchester United) Crédit: Getty Images

D'autant que Manchester récupèrera également son attaquant Marcus Rashford, blessé en janvier, qui a inscrit 14 buts et donné 5 passes décisives en 22 matches de championnat. Invaincus pendant les 11 dernières rencontres avant la trêve forcée, United espère retrouver son élan, d'autant qu'il est aussi encore en lice pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre et quasiment qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League, après leur victoire (5-0) chez les Autrichiens de LASK en huitième de finale aller.

