Après avoir laissé partir Christian Eriksen, Tottenham, orphelin d'Harry Kane au moins jusqu'en avril, se démène sur le marché des transferts. Quelques jours après le prêt de l'international portugais Gedson Fernandes (2 sélections), les Spurs viennent de conclure le transfert de Steven Bergwijn pour un montant d'environ 30 millions plus deux millions d'euros de bonus. L'ailier gauche néerlandais (7 sélections avec les Pays-Bas) s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Spurs et portera le numéro 23.

Cette saison, le joueur de 22 ans a marqué six buts et délivré treize passes décisives toutes compétitions avec le PSV Eindhoven (ndlr : championnat et Ligue Europa). Avec le club désormais entraîné par Ernest Faber, Steven Bergwijn a largement fait ses preuves. Lancé à l'âge de 17 ans, l'ailier néerlandais s'est imposé chez ce grand d'Eredivisie au cours de la saison 2016-2017. Il a notamment aidé le club à remporter trois titres de champion des Pays-Bas (ndlr : 2014-2015, 2015-2016 et 2017-2018). En 149 matches avec le PSV Eindhoven, Steven Bergwijn a inscrit 31 buts.

Steven Bergwijn a largement fait ses preuves au PSV Eindhoven.Getty Images

Giroud pour une pige de 18 mois ?

Légèrement décroché dans la course à la Ligue des Champions (les Spurs sont à six points du quatrième Chelsea), Tottenham, qui penserait également offrir un contrat d'un an et demi à l'international français Olivier Giroud, parie sur l'avenir. José Mourinho espèrera avoir le même succès qu'avec Arjen Robben. En 2004, le vice-champion du monde néerlandais avait pris la direction de Chelsea, sous la coupe du Special One, en provenance du PSV Eindhoven. Avant de réaliser l'immense carrière que l'on connaît...