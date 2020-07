PREMIER LEAGUE - Tottenham n'a pas confirmé. Après avoir renoué avec la victoire face à West Ham, la formation de José Mourinho a subi une grosse désillusion en s'inclinant sur le terrain de Sheffield United (3-1) jeudi, lors de la 32e journée. Les Spurs, 9es au classement, voient le train pour la Ligue des champions s'éloigner inexorablement.

Une démonstration. Dans un match crucial dans sa quête européenne, Tottenham a vécu une soirée cauchemardesque face à une vaillante équipe de Sheffield United, qui a joué crânement sa chance et a été récompensée grâce à des buts de Berge (31e), Mousset (69e) et McBurnie (84e). Les Spurs, qui ont tout de même sauvé l'honneur via Harry Kane en toute fin de match (89e), se retrouvent à la 9e place de Premier League. Loin, bien loin de leurs prétentions du début de saison.

Des Spurs à l’arrêt

Après trois matches sans marquer le moindre but, Sheffield avait les crocs. Rentrés dans leur rencontre tambour battant, les Blades ont mis Hugo Lloris à contribution dès la première minute de jeu, sur une frappe lointaine de Baldock. Généreux au pressing, les joueurs de Chris Wilder ont pris un malin plaisir à empêcher Tottenham de jouer son jeu tout en rapidité, n’encaissant leur premier tir cadré qu’à la 28e minute : une tentative trop écrasée de Sissoko.

Avant de se voir récompensés. Au terme d’une belle action collective, Berge a ouvert le score d’une frappe croisée à ras de terre laissant Hugo Llorris sans solution (1-0, 31e). Heureux d’avoir enfin brisé le mauvais sort, Sheffield a alors baissé le pied, laissant Lucas percer sa défense afin de trouver Harry Kane seul dans la surface pour égaliser (33e). Mais c’était sans compter sur le VAR, invalidant le but pour une passe involontaire de la main de l’ailier brésilien.

Coups de grâce

Bien que dominateurs le reste de la rencontre, les Spurs n’ont jamais réussi à inverser la tendance, se heurtant continuellement au bloc parfaitement en place de leurs adversaires. Aurier (58e), Lamela (60e) ou encore Lucas (61e) n’ont jamais réussi à trouver ne serait-ce qu'un début de solution. A l’inverse, Sheffield, en pleine confiance, s'est permis de doubler la mise via Lys Mousset, qui n’a eu besoin que d’ouvrir son pied devant le but de Lloris après une offrande de Stevens (69e).

Profitant de ce coup de massue, les promus ont voulu continuer la fête en ridiculisant les finalistes de la dernière Ligue des champions avec un nouveau mouvement collectif conclu par McBurnie (3-0, 84e). Un résultat amplement mérité, faisant passer la réduction du score d’Harry Kane (3-1, 90e) comme purement anecdotique. Au classement, Sheffield s’offre une belle 7e place et peut désormais croire à une potentielle place en Ligue Europa. Tout l’inverse de Tottenham, dont la saison paraît définitivement à oublier.

