PREMIER LEAGUE - A la veille du déplacement à Chelsea, Pep Guardiola a annoncé mercredi que sa priorité était la Coupe d'Angleterre et la Ligue des champions. Alors que le technicien espagnol de Manchester City pourrait même faire tourner son effectif à Stamford Bridge, ces déclarations vont donner de l'espoir aux Reds qui pourraient être champions dès jeudi soir.

Pour devenir champion d'Angleterre pour la première fois depuis 1990, Liverpool doit battre Crystal Palace mercredi soir et espérer que Manchester City ne gagne pas à Chelsea jeudi. Mais les toutes récentes déclarations de Pep Guardiola pourraient donner beaucoup d'espoirs aux supporters des Reds : sa priorité est désormais la Cup et il pourrait faire tourner pour le déplacement chez les Blues.

Premier League Fin de saison compromise : Aguero a été opéré du genou IL Y A 2 HEURES

"On ne peut pas nier que notre regard est fixé sur le match de Newcastle (en quart de finale de la Coupe d'Angleterre, dimanche). C'est une finale pour nous", a estimé le coach espagnol. S'il doit céder le titre de champion remporté ces deux dernières années, City veut au moins garnir encore sa vitrine à trophées. Guardiola a aussi en tête des enjeux à plus long terme avec la Ligue des Champions qui succèdera rapidement à la fin de la saison de Premier League. Les Citizens, vainqueurs (2-1) du Real au match aller à Madrid, doivent encore assurer leur place pour le Final 8 à Lisbonne en août.

C'est même l'objectif principal de l'Espagnol, ce Manchester là n'ayant jamais décroché ce trophée européen. "Nous devons voir au jour le jour, match après match pour arriver aux deux rencontres les plus importantes de la période à venir que sont Newcastle dimanche prochain et surtout Madrid", a-t-il expliqué. Son équipe s'est montrée impressionnante lors de ses victoires contre Arsenal (3-0) et Burnley (5-0) depuis la reprise du championnat, malgré huit changements dans le onze de départ entre les deux matches.

"L'équipe n'est quand même pas prête physiquement à jouer 90 minutes tous les trois jours", a-t-il assuré. La blessure de Sergio Agüero, touché à un genou contre Burnley et qui sera opéré jeudi à Barcelone, a servi d'avertissement. Si son retour semble compromis pour terminer la saison de Premier League, il est espéré pour la Ligue des Champions.

Play Icon WATCH Ndombélé pisté par le PSG ? Alléchant sur le terrain mais… 00:03:11

Premier League Pogba et Fernandes titularisés au milieu face à Sheffield United IL Y A UNE HEURE