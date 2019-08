Parfois, les voeux ne s'exaucent pas. Désireux de quitter Manchester United cet été, Paul Pogba est pourtant toujours retenu par son club, qui ne souhaite aucunement se séparer de l'international français. Encore moins depuis le 8 août dernier, date de la fin du mercato anglais (dans le sens des entrées). Toutefois, le champion du monde, lui, espère toujours un départ au Real Madrid. Son clan aussi.

"Pogba OUT"

"Son avenir ? Cela dépend des clubs : si Manchester veut le vendre et que Madrid veut l'acheter. Ce sont les affaires. Zidane a toujours bien parlé de mon frère, c'est un honneur", confiait récemment Mathias Pogba, le frère de l'international français. Une sortie qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres, et qui visiblement ne passe pas du côté des supporters de Manchester United.

Ce mercredi, un tag "Pogba OUT" (Pogba dehors, ndlr) a ainsi été découvert du côté de Carrington, le centre d’entraînement des Red Devils. Un message on ne peut plus clair, qui ne peut toutefois pas se généraliser à tous les supporters de Manchester United. La semaine dernière, Paul Pogba, qui avait alors manqué un penalty lundi face à Wolverhampton (1-1), était victime d'injures racistes sur les réseaux sociaux.