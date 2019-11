Ole Gunnar Solskjaer avait prévenu. En conférence de presse avant le déplacement à Bournemouth, et alors qu'il était interrogé sur la bonne dynamique des siens, l'entraîneur norvégien des Red Devils avait expliqué que l'échec n'est jamais très loin du succès. Ses joueurs en ont eu la preuve cet après-midi, en chutant sur la pelouse de Bournemouth (0-1). Après trois succès sur les quatre derniers matches toutes compétitions confondues, les Mancuniens sont surtout apparus sans idée face à une équipe des Cherries sans complexe. Ces derniers passent devant leurs adversaires du jour au classement (6e contre 8e).

S'appuyant sur le même onze aligné et convaincant qu'à Norwich la semaine dernière (3-1), tout en surfant sur la qualification obtenue à Stamford Bridge pour les quarts de finale de League Cup (2-1), Solskjaer a eu l'opportunité d'hisser son équipe à la cinquième place et de se rapprocher (un peu) des équipes de tête. La proie était presque parfaite. Bournemouth, n'avait gagné qu'un match à domicile depuis le début de saison et restait sur trois rencontres sans avoir marqué.

Les Red Devils mangés dans les duels

Après vingt premières minutes de jeu abouties, MU a eu les clés pour repartir du Dorset avec les trois points. Le coup d'envoi fut d'ailleurs à peine donné lorsque Pereira a loupé le ballon (2e) avant d'envoyer sa tentative au-dessus (7e). Mais après une reprise envoyée par James au ras du poteau droit de Ramsdale (20e), les coéquipiers de Martial, aligné en pointe, ont été mangés dans les duels par des Cherries décomplexés sur une pelouse de Dean Court rendue très glissante par la pluie.

Sur le banc, l'ancien coach de Molde a pu apercevoir la frustration gagné ses joueurs, pris dans l'engagement et sortant petit à petit de leur match quand certaines situations litigieuses n'allaient pas dans leur sens, à l'instant de cet accrochage entre Martial et Lerma (34e). Peu dangereux mais très entreprenants, les hommes d'Eddie Howe n'en demandaient pas tant, et sur leur première véritable occasion, ont ouvert le score juste avant le gong de la mi-temps.

Ironie de l'histoire, c'est Joshua King, l'avant-centre de Bournemouth formé à… Manchester United, qui a mis ses partenaires devant, qui a mis ses partenaires devant en battant à bout portant De Gea (1-0, 45e), se jouant magnifiquement aux six mètres de Wan-Bissaka d'un coup du sombrero. La tête dans le guidon, United ne s'en est pas relevé, et ce sont même les locaux qui auraient pu faire le break à plusieurs reprises. Mais Ryan Fraser (48e), Callum Wilson (63e) ou son homonyme Harry (Wilson) (75e) n'ont pas réussi à donner un écart plus conséquent au score.

Même s'ils ont parfaitement contenu les offensives mancuniennes, les Cherries ont pu compter sur leur portier Aaron Ramsdale, très concentré sur les frappes lointaines mais non moins dangereuses de Pereira (56e) et McTominay (84e). Il a tout de même pu remercier son poteau droit sur une reprise du prodige Mason Greenwood (83e), rentré en jeu quelques minutes auparavant (80e, à la place de James). Mais les alertes sur son but ont été trop rares pour laisser un espoir aux Red Devils de revenir dans cette rencontre. Ce succès permet à Bournemouth d'enregistrer leur deuxième victoire à domicile de la saison. Défait pour la quatrième fois en Premier League, MU, par cette prestation assez insipide, ne méritait de toute façon pas autre chose.