PREMIER LEAGUE - Grâce notamment à un doublé de Danny Ings, Southampton s'est imposé sur la pelouse de Watford dimanche (1-3) lors de la 32e journée de Premier League. Après cette défaite, Watford ne compte plus qu'un point d'avance sur Aston Villa, 19e au classement.

Très mauvaise opération pour Watford. Sur leur pelouse, les "Hornets" n'ont pas su trouver la solution face à Southampton et se sont inclinés. Les hommes de Nigel Pearson, en quête de points dans la lutte pour le maintien, se retrouveront donc relégables à l'issue de la journée en cas de victoire d'Aston Villa ou de Bournemouth. Le sprint final pour le maintien entre ces trois équipes s'annonce palpitant.

Premier League Watford écarte trois joueurs pour non respect de la distanciation IL Y A 2 HEURES

Après avoir tranquillement dominé la rencontre et s'être imposé grâce à un doublé de Danny Ings et un but de James Ward-Prowse, Southampton s'est confortablement installé dans le ventre mou de la Premier League. Les "Saints" pointent à la 13e place du classement avec 40 unités, soit 13 de plus que leur adversaire du jour. Pour eux, le maintien semble être acquis.

Premier League Klopp : "Si Sancho signait à Liverpool, je serais le plus surpris de tous" IL Y A 11 HEURES