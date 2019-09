A Manchester, City rit et United pleure. Vingt-quatre heures après le cavalier seul des Citizens contre Watford (8-0), les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer sont tombés dans le piège tendu par West Ham (2-0), dimanche lors de la sixième journée de Premier League. La victoire de Manchester United avant la trêve, face à Leicester, n'a donc pas lancé une série. Septièmes de Premier League en attendant les matchs d'Arsenal et Chelsea, les Red Devils n'ont gagné que deux fois, cette saison en championnat.

Ce match, finalement, a résumé tous les problèmes de Manchester United. Orphelins de Paul Pogba et Anthony Martial, forfaits, les Mancuniens ont pu constater leur incapacité à mettre en danger l'équipe adverse, avec des attaquants peu actifs et un milieu de terrain trop timide pour faire des différences. Surtout, c'est aussi la défense qui a laissé des espaces à une formation de West Ham très peu entreprenante en première période, et qui est pourtant rentrée aux vestiaires avec l'avantage.

United sans défense

Les recrutements, cet été, de Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka pour quasiment 150 millions d'euros à eux deux, n'ont pas empêché Andriy Yarmolenko de se balader dans la surface mancunienne, juste avant la pause, afin d'ouvrir le score d'une frappe du gauche (44e). Dos au mur, Manchester United a mieux démarré la seconde période, avec quelques opportunités non converties. Mais la blessure de Marcus Rashford, à l'heure de jeu, a de nouveau éteint les Red Devils.

Sans véritable avant-centre, Jesse Lingard dépannant au poste pour la dernière demi-heure, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sont retombés dans l'apathie de la première période. West Ham s'est donc permis d'enfoncer le clou en fin de match, avec un superbe coup-franc d'Aaron Cresswell (84e). Sur ses neufs derniers matchs à l'extérieur, Manchester United n'en a remporté aucun (3 nuls, 6 défaites). Par chance, pour la prochaine journée, c'est à Old Trafford que les Mancuniens devront affronter Arsenal, pour un match déjà décisif dans la course à la Ligue des Champions.