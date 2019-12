Dure soirée pour les entraîneurs en Europe. Après l'AS Monaco et le Genoa, qui ont respectivement limogé Leonardo Jardim et Thiago Motta, c'est au tour de West Ham de se séparer de son coach, Manuel Pellegrini. Les Hammers, actuels 17es de Premier League, ont annoncé le départ du Chilien de 66 ans samedi soir, quelques heures après une défaite à Leicester (1-2), la quatrième en cinq matches de Championnat.

Ancien entraîneur de San Lorenzo, River Plate ou encore Manchester City, avec qui il a réalisé le doublé Championnat-Coupe de la Ligue en 2014, "l'Ingénieur" était arrivé sur le banc de West Ham en mai 2018 pour prendre la succession de David Moyes. Dans son communiqué, le club londonien a salué un "gentleman", tout en expliquant qu'un changement "est nécessaire pour remettre le club sur la bonne voie". Le remplaçant de Pellegrini n'a pas encore été nommé.