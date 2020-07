PREMIER LEAGUE - Wolverhampton s'est largement imposé sur sa pelouse dimanche face à Everton (3-0) lors de la 35e journée de Premier League. Grâce à ce succès, les Wolves repassent devant Sheffield et pointent à la 6e place du classement, qualificative pour la prochaine édition de la Ligue Europa.

Wolverhampton renoue enfin avec la victoire. Et de quelle manière ! Dimanche, sur leur pelouse, les Wolves avaient à coeur de relever la tête après deux revers consécutifs en Premier League. Et les hommes de Nuno Espírito Santo ont parfaitement fait le job, en s'imposant trois buts à zéro face à Everton. Jiménez, Dendoncker et Jota ont permis à Wolverhampton de valider un précieux succès dans la course à l'Europe. Grâce à cette victoire, les Wolves sont 6e avec une longueur d'avance sur Sheffield, 7e, à trois journées de la fin.

L'ouverture n'est venue qu'en toute fin de première période, grâce à un penalty obtenu par le Portugais Daniel Podence, qui s'est faufilé entre Leighton Baines et Anthony Gordon et qui a été stoppé irrégulièrement par Lucas Digne. Raul Jimenez s'est chargé d'ouvrir le score (45+2, 1-0). Leander Dendoncker a doublé la mise dès la première minute de la seconde période, sur une tête imparable (46e, 2-0). Le futur adversaire de l'Olympiakos en huitième de finale retour de l'Europa League (1-1 à l'aller) a joué la seconde période en roue libre, face à des Toffees qui semblent avoir décroché psychologiquement depuis le début du mois.

Avec un enchaînement contrôle poitrine demi-volée, Diogo Jota a magnifiquement corsé l'addition (74e, 3-0), qui aurait pu être encore plus lourde si Adama Traoré n'avait pas frappé sur la barre alors qu'il se trouvait juste devant le but (86e). Cette 35e journée se poursuit notamment avec le derby Tottenham - Arsenal, suivi d'un Bournemouth - Leicester décisif pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

