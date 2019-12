C'est le début d'une nouvelle histoire pour Carlo Ancelotti. A Everton, "El Mister" va devoir relever une équipe scotchée à la quinzième place de Premier League, à seulement quatre points de la zone rouge. Une mission qui diffère des standards habituels de l'Italien, généralement sollicité pour guider les clubs sur le toit de l'Europe. Mais selon l'ex-entraîneur du Milan AC, son nouveau club a beaucoup de similitudes avec le PSG qu'il avait rejoint à la fin du mois de décembre 2011.

A l'époque, le PSG était leader de L1. Les Qataris venaient d'arriver mais le projet XXL du club de la capitale était encore à construire. "J'ai dirigé des tops clubs mais c'est vrai qu'à Paris, le projet était également très intéressant et attirant. Il y avait un nouveau projet. J'ai l'impression que c'est la même chose à Everton. J'aime les clubs qui ont de l'ambition et qui savent comment atteindre leur objectif", a affirmé Carlo Ancelotti au journal anglais The Sun.

Vidéo - Everton - Ancelotti : "Nous allons rapidement progresser" 01:07

Comme au PSG où il était accompagné par Claude Makélélé, un leader de vestiaire de 2008 à 2011 puis dans le staff à l'arrivée de QSI, Carlo Ancelotti sera secondé par Duncan Ferguson, l'entraîneur intérimaire de Marco Silva. "Il connaît les caractéristiques des joueurs et l'atmosphère dans le club. Ces éléments vont beaucoup m'aider", a souligné l'ex-coach de Naples.

Au PSG, Carlo Ancelotti avait de gros moyens et avait pu s'offrir notamment David Beckham. A Everton, il devra d'abord construire sur la durée.AFP

Même si Everton n'a pas encore les moyens de s'acheter les plus grandes stars, comme le PSG l'avait fait en 2012-2013 avec Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou David Beckham, Carlo Ancelotti veut construire à long-terme d'abord, avant de voir plus grand ensuite. Le futur stade des Toffees, livré en 2023, apportera de nouveaux revenus à Everton. "Cela montre que le club veut progresser", a-t-il relevé. Avant de penser aux quarts de finale de C1, qu'il avait atteint avec le PSG, l'entraîneur italien devra d'abord assurer la place d'Everton en Premier League.