Les Red Devils n'ont pas manqué leurs retrouvailles avec José Mourinho. Pour le retour du Special One à Old Trafford, sur le banc de Tottenham cette fois-ci, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer se sont imposés (2-1) grâce à un doublé de Marcus Rashford. Dominateurs en première période, les Mancuniens étaient pourtant rentrés aux vestiaires avec un score nul, la faute à une belle égalisation de Dele Alli avant la pause (39e). Cependant, dès l'entame de seconde période, Marcus Rashford s'est chargé de transformer un penalty qu'il avait lui-même provoqué, pour redonner l'avantage à son équipe (2-1, 49e). Les coéquipiers de Son ne sont jamais parvenus à revenir une deuxième fois au score, et se sont s'inclinés. Un revers qui est par ailleurs le premier pour Mourinho depuis son arrivée sur le banc des Spurs.

Plus d'infos à suivre...