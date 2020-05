Toute la semaine, la rédaction d’Eurosport s’amuse à imaginer les plus grandes stars de la planète foot dans un autre club que le leur. Ici, pas d’infos mercato mais une bonne dose d’imagination et une part de fantasme pour les amoureux du ballon rond sous le regard expert de Jean-Marc Furlan. Troisième épisode ce mercredi : Antoine Griezmann peut-il être le nouvel apôtre du gengenpressing ?

Pourquoi ce mariage

La "garra charrua". Si Antoine Griezmann n’est pas uruguayen, son état d’esprit pourrait être confondu avec celui de ses amis Diego Godin, Luis Suarez ou Carlos Bueno. Une combativité de tous les instants, un sens du sacrifice aigu et une volonté de servir au mieux le collectif. Voilà comment Antoine Griezmann peut être défini, ce qui l’a parfois desservi, notamment au moment de penser à lui pour les distinctions personnelles.

Alors, forcément, difficile de ne pas l’imaginer dans le Liverpool de Jürgen Klopp. Intelligent tactiquement, Griezmann est aussi un homme de défi. Si son nom avait filtré un temps à Manchester United, Liverpool pourrait bien être une terre d’accueil privilégiée pour lui, qui a toujours surveillé l’Angleterre du coin de l’œil. Outre les bienfaits économiques, le Français pourrait aussi trouver une vraie culture de jeu qui colle à ses qualités.

"C’est un de nos plus beaux joueurs, avoue un Jean-Marc Furlan séduit. Il a été élevé, ou presque, dans une culture de combat, de lutte, avec Simeone". Alors, forcément, le "fighting spirit", c’est attirant. Surtout, la philosophie de Klopp et ce fameux "contre-pressing" semble épouser à merveille les contours de son football.

Les schémas possibles

Le 4-3-3 avec Griezmann sur un côté

A gauche ou à droite, Griezmann s’adaptera. Mais ses déboires barcelonais l’ont prouvé : c’est bien dans l’axe que le Français est le plus utile à ses équipes. A droite, il obligerait Klopp à sacrifier Salah (encore que…). A gauche, même dilemme avec Mané (encore que…). Si le 4-3-3 des Reds ne serait pas touché, il perdrait nettement en fluidité avec des joueurs clés dans l’animation dont l’apport ne serait pas optimisé.

Le 4-3-3 avec Griezmann en faux neuf

Là, "Grizou" serait dans l’axe. Mais seule pointe dans une Premier League où les défenses ont de la hauteur et de l’impact physique, le Français risquerait de souffrir. Surtout, il obligerait encore Klopp à sacrifier un élément-clé : Roberto Firmino. Mauvaise idée.

Le schéma retenu : le 4-4-2 à la sauce bleue avec Griezmann autour de Firmino

Les points forts

Le premier est évident : un quatuor offensif terrifiant. En associant Griezmann et Firmino dans l’axe, Klopp pourrait mettre Salah et Mané dans les meilleures conditions possibles, notamment à la finition, en laissant l’initiative du jeu à un Griezmann parfait dans ce rôle hybride.

Techniquement, la relation Firmino-Griezmann, joueurs au QI football largement supérieur à la moyenne, pourrait mettre à mal n’importe quelle défense internationale. Tactiquement, il permettrait aussi aux Reds d’aligner une colonne centrale à la lecture du jeu magnifique : Van Dijk - Fabinho, Henderson - Griezmann et Firmino. Quant au travail défensif, "Grizou" pourrait prendre les atours du premier harceleur en chef réclamé par le contre-pressing, celui qui met la pression sur le premier relanceur adverse, dès lors qu’il a récupéré le ballon.

D’un point de vue plus personnel, le Français retrouverait une position qu’il adore avec les Bleus, où il tourne autour d’Olivier Giroud. Si les profils varient, l’alchimie semble prometteuse.

Les points faibles

"Le système, c’est juste un prétexte et des arguments pour animer le jeu, nous rappelle Jean-Marc Furlan. Mais tout dépend des associations qu’il faut créer". Autrement dit, sur le papier ou dans FIFA, oui. Mais dans la réalité, rien ne garantit l’entente dans ce quatuor offensif magique. Surtout dans un championnat que Griezmann n’a encore jamais fréquenté où le risque d’une adaptation ratée est réelle.

S’il n’est pas avare en replis défensifs, il priverait Klopp d’un troisième homme au milieu (Wijnaldum, Milner ou Oxlade-Chamberlain) qui apporte une réelle dimension athlétique dans l’intensité réclamée par le schéma de l’Allemand. Surtout, par leur profil hybride et ultra-adaptable, ces trois joueurs apportent un vrai plus à l'animation offensive des Reds. Leur projection venue de loin offre souvent une solution supplémentaire aux centres des latéraux et ce n'est pas un hasard si Wijnaldum compte déjà cinq buts cette saison.

Bilan

"Franchement, Griezmann à Liverpool, pourquoi pas, admet Furlan. A partir du moment où il arrive à s’adapter au style de Klopp, le fameux ‘gegenpressing’, ça ne fait aucun souci". Voilà la limite. Elle est pourtant minime tant les attributs naturels du Français collent naturellement aux exigences du schéma de Klopp. Surtout, s’il risque de déséquilibrer la machine Liverpool, le système en 4-4-2 permettrait aux Reds de présenter une attaque à même de renverser des montagnes. Alors Grizou, c’est pour quand l’arrivée dans la ville des Beatles ?

Jeudi, retrouvez le quatrième épisode consacré à... Paul Pogba au PSG !

