Solskjaer défend De Gea après les attaques de Keane : "David est le meilleur gardien du monde"

PREMIER LEAGUE - Violemment critiqué par Roy Keane après son erreur face à Tottenham vendredi dernier, David De Gea, le gardien de Manchester United, peut cependant compter sur le total soutien de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

"David est le meilleur gardien au monde". Dans l'esprit d'Ole Gunnar Solskjaer, David De Gea reste un élément majeur du onze de Manchester United. Pourtant, vendredi dernier lors du match contre Tottenham (1-1), sur l'une des rares frappes cadrées des Spurs signée Steven Bergwijn, De Gea n'avait pas eu la main assez solide pour sortir du cadre un tir pourtant sur lui. "Je ne le laisserais même pas rentrer en bus après le match, je lui dirais de prendre le taxi pour rentrer chez lui...J'en suis malade à crever de ce gardien, je me battrais avec lui à la mi-temps", s'était emporté à la pause, sur le plateau de Sky Sports, l'ancien mancunien Roy Keane.

Ce n'était pas la première erreur de l'Espagnol, devenu au début de la saison le gardien le mieux payé au monde, et qui avait aussi encaissé des buts parfaitement évitables contre Watford (0-2)ou face aux Toffees (1-1). "Celui contre Everton (ndlr : un dégagement contré par un adversaire et qui a fini dans le but) est un peu bizarre, peut-être. Mais celui de Tottenham, il ne pouvait pas l'arrêter. Il fait de super arrêts, il gagne des matches pour nous", a poursuivi son entraîneur norvégien.

Cette défense intervient alors que le prochain adversaire des Red Devils est Sheffield United à qui ils ont prêté le prometteur Dean Henderson que certains espèrent voir revenir à Old Trafford dans un rôle de numéro un dès la saison prochaine. Henderson ne pourra cependant pas jouer face au club à qui il appartient, conformément à l'accord entre les deux clubs. Henderson "apprend constamment. C'est un gardien passionné qui veut devenir le meilleur et qui se développe bien" à Sheffield, a jugé Solskjaer.

"Je pense qu'un jour il sera numéro un en Angleterre et numéro un à Manchester United. À lui de continuer à se développer", a renchéri le Scandinave. Pour sa part, Sheffield essaye d'obtenir un nouveau prêt de Henderson pour la saison prochaine.

