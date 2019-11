Son : "J’ai écrit à Gomes, je me sens toujours très mal"

André Gomes a été opéré avec succès. André Gomes va se remettre sur pied et rejouera en professionnel. Mais Heung-Min Son est encore sous le choc. Responsable involontaire de la blessure du Portugais lors d’Everton-Tottenham (1-1) dimanche dernier, le Coréen n’a pas encore totalement digéré le tout.

Mercredi, après son premier but face à Belgrade, il a mimé le signe du pardon. Avant d’expliquer qu’il avait contacté le Portugais après coup : "Je lui ai envoyé un texto avant de m'envoler et il m'a répondu, a-t-il expliqué, selon le Guardian. Je me sens toujours très mal à propos de cet incident. Et je me sens navré aussi. Le foot est un sport où quelque chose comme cela peut arriver, mais personne ne veut se retrouver dans cette situation. Je suis navré que ça se soit produit et que j'aie été impliqué. Les derniers jours ont été durs..."

Opéré de la cheville droite mardi, Gomes est sorti de l’hôpital et peut déjà entamer sa reconversion. Expulsé dimanche, Son a lui vu la fédération anglaise annuler son carton rouge.