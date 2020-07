TRANSFERTS - Après sept saisons au Bayern Munich, Thiago Alcantara pourrait changer d’air cet été. Le milieu espagnol de 29 ans serait à la recherche d’un nouveau défi pour poursuivre sa carrière. Une volonté qui n’a pas échappée à Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, qui en a même fait une priorité pour ce mercato.

Discret, fidèle, performant. C’est un peu le triptyque idéal pour résumer le parcours de Thiago Alcantara depuis ses débuts en professionnels. Brillant avec le FC Barcelone et le Bayern Munich, l’international espagnol serait aujourd’hui à la recherche d’un nouveau challenge, selon plusieurs sources proches du dossier. Et à un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain, arrivé en Bavière en 2013, pourrait débarquer en Angleterre, du côté de Liverpool. Selon les informations de Bild, Alcantara serait d’ailleurs vu comme une priorité par Klopp pour renforcer son entrejeu.

Jusqu’ici très distant sur le sujet, Jürgen Klopp avait toujours esquivé les questions concernant une possible arrivée de l'Espagnol, sur les bords de la Mersey. Comme en témoigne sa dernière sortie sur le sujet, il y a quelques jours, en conférence de presse. “C'est juste que je ne réponds jamais à ce genre de questions, mais Thiago Alcantara est un très bon joueur. J'aime également beaucoup d'autres joueurs. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet."

Néanmoins, la donne semble avoir changé pour l’ancien entraîneur du BvB et de Mayence. Comme le rapporte Christian Falk de Bild, Klopp aurait informé sa direction qu’il souhaitait recruter l’actuel numéro 6 bavarois. Une prise de position nécessaire pour pouvoir enrôler le joueur. Et espérer battre ses rivaux dans cette course à la signature. En effet, la concurrence s’annonce féroce sur le dossier puisque les deux clubs de Manchester seront également de la partie pour tenter de l'arracher.

