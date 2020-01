Tottenham galère toujours autant

Tottenham n'avance plus. Incapable de gagner en Premier League depuis le 26 décembre, la formation de José Mourinho a enchaîné un quatrième match sans succès en championnat, samedi, sur la pelouse de Watford (0-0). Dépassés physiquement et peu inspirés dans le jeu, les Spurs pourraient accuser onze points de retard sur la quatrième place occupée par Chelsea à l'issue de cette journée. Les Hornets, qui ont manqué un penalty, restent à portée de la zone rouge mais confirment leur bonne forme du moment.

Pour retrouver trace d'un 0-0 de Tottenham en Premier League, il fallait remonter à 2017 et une rencontre face à Swansea. Un signe de plus que ces Spurs version José Mourinho patinent depuis plusieurs semaines. Privé Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko et Harry Kane, le technicien portugais a décidé d'aligner une paire Winks-Lo Celso à la récupération, laissant Christian Eriksen - en instance de départ - et Eric Dier sur le banc. Un choix loin d'être payant tans les deux hommes ont été bousculés physiquement tout au long de la rencontre.

Deeney manque la balle de match, Lamela écœuré pour quelques millimètres

Car après un premier quart d'heure maîtrisé par les visiteurs, ce sont bien les Hornets qui ont pris le dessus petit à petit. Dans l'engagement, d'une part. Mais aussi dans les projections, Ismaïla Sarr et Gerard Deulofeu faisant énormément de différences sur les côtés. Tottenham s'est donc contenté d'opérer en contres et Lucas a manqué l'occasion, en face à face, de conclure l'un d'entre eux (38e). Avec un meilleur timing, Dele Alli aurait lui pu ouvrir le score de la tête (53e).

Tout aurait pu basculer à vingt minutes du terme, quand la main décollée de Jan Vertonghen a offert un penalty à Watford. Mais Troy Deeney, en forme ces dernières semaines et très actif samedi, a buté sur Paulo Gazzaniga (70e). Puis, dans les dernières secondes, tout s'est joué à quelques millimètres quand la recrue Ignacio Pussetto, tout juste entrée en jeu, a sauvé sur sa ligne un ballon d'Erik Lamela (91e).

Un match nul qui fait bien plus les affaires des hommes de Nigel Pearson, qui a véritablement transformé cette équipe depuis son arrivée. Watford enchaîne un sixième match sans défaite en Premier League et prend provisoirement deux points d'avance sur la 18e place.