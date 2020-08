TRANSFERTS - Manchester United souhaite recruter un ailier cet été, et la complexité du dossier Jadon Sancho pousse les Mancuniens à se pencher sur d'autres potentielles recrues. Selon les informations d'ESPN, les Red Devils sont intéressés par Ousmane Dembélé, et pourraient formuler une offre de prêt au FC Barcelone.

Et si un champion du monde en rejoignait un autre ? Rien est encore fait, mais si on se fie aux informations d'ESPN, il est possible de voir Paul Pogba et Ousmane Dembélé évoluer sous la même tunique la saison prochaine. L'ailier de 23 ans se remet tout juste d'une blessure à la cuisse droite, qui l'a éloigné des terrains pendant plus de cinq mois. Le dernier match officiel disputé par Dembélé remonte au 27 novembre 2019.

Deux autres pistes en cas d'échec, dont un autre Français

Et Manchester United semble bien conscient de l'état de santé physique du joueur formé à Rennes. Depuis son arrivée en Catalogne, "Dembouz" a enchaîné les blessures, ne lui permettant pas d'être régulier et de s'installer durablement dans le XI catalan. Aujourd'hui, le Français fait partie des joueurs dont le Barça aimerait se séparer pour assainir un peu les caisses du club.

Ainsi, toujours selon les informations d'ESPN, les Reds Devils ont entamé des discussions "informelles" pour un prêt, et non un transfert. Tout d'abord, il n'est pas certain que le Barça accepte ce genre de transaction sans option d'achat obligatoire. Et ensuite, il faudra convaincre le joueur de rallier la Premier League, lui qui a toujours clamé son envie de s'imposer en Catalogne. En cas d'échec dans le dossier Dembélé, Manchester United a deux autres joueurs en tête : Kingsley Coman et Douglas Costa.

