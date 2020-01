Un derby face à Chelsea et une dernière chance de jouer la C1 pour Arsenal

"C'est très important pour nous de gagner ce match pour pouvoir se battre". Voici comment le coach espagnol des Gunners a lancé le derby de mardi soir (21h15). "Il y a encore quatre mois à jouer et beaucoup de choses peuvent arriver. Il y aura beaucoup de matches entre équipes du haut tableau, je pense qu'il y aura des changements", a-t-il ajouté. Actuellement 10e avec 29 points, soit 10 longueurs de retard sur les Blues, le pari semble un peu fou pour des Gunners qui ont laissé beaucoup de points en route ces derniers matches.

Depuis l'arrivée de l'ancien adjoint de Pep Guardiola, juste avant Noël, ils ont mené au score lors de leurs cinq derniers matches, mais n'en ont gagné que deux, pour deux nuls et une défaite : contre Chelsea au match aller (1-2). "Les matches joués à domicile auraient pu faire une grosse différence et on a été vraiment tout près. Demain (mardi), il faudra gagner", a-t-il insisté. Avec seulement 6 points pris en 5 journées, le bilan comptable d'Arteta semble à peine meilleur que celui de Freddie Ljungberg qui en avait pris 4 en 4 journées lors de son intérim.

Vidéo - Bielsa : "Arsenal n'a pas pris Arteta parce qu'il était dans le staff de Guardiola" 01:38

Mais l'impression laissée par son équipe est bien plus cohérente que sous Unai Emery. Trois points à Chelsea seraient d'autant plus intéressants qu'Arsenal affrontera ensuite Bournemouth, Burnley et Newcastle, trois équipes positionnées entre la 12e et la 19e place. L'un des autres centres d'intérêt de la journée sera la course à la deuxième place, toujours aussi indécise puisque Leicester, battu par Burnley (2-1), n'a pas profité du nul concédé par Manchester City contre Crystal Palace (2-2).

Vidéo - Arsenal - Arteta : "Certains joueurs ont été supris de me voir hausser le ton" 00:56

Les hommes de Pep Guardiola ont un déplacement délicat chez la très accrocheuse équipe de Sheffield United (7e) pour essayer de défendre leur deux longueurs d'avance sur Leicester qui reçoit West Ham, 16e, toujours à la lutte pour le maintien seulement un point au-dessus de la zone rouge. Liverpool, du haut de ses seize unités d'avance sur son premier poursuivant, fermera la journée jeudi avec un déplacement chez Wolverhampton, 6e avec 34 points, et dévancé seulement à la différence de but par Manchester United, qui reçoit Burnley.