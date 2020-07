Un joueur de Premier League parle de son homosexualité : "Je me sens piégé"

The pitch is viewed from the stands ahead of the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Manchester United at Tottenham Hotspur Stadium in London, on June 19, 2020

PREMIER LEAGUE – Un footballeur de Premier League, qui préfère encore garder l'anonymat, a écrit une lettre ouverte publiée dans le Sun où il révèle son homosexualité et explique les difficultés qu'il rencontre au quotidien dans le monde du ballon rond.

Dans le monde du football, l'homosexualité reste un sujet tabou. Rares sont les sportifs professionnels en activité à faire leur coming out. En juin dernier, l'ancien joueur d'Hull City Thomas Beattie avait été le premier anglais à imiter Justin Fashanu, qui avait eu le courage de franchir le pas dans les années 90. Mais ils sont des exceptions. Un joueur de Premier League a cependant choisi de passer une première étape. S'il garde l'anonymat, il s'est exprimé dans une lettre ouverte publiée par le Sun. "Je suis homosexuel. Même écrire ça sur une lettre est une grande étape pour moi", explique-t-il.

Ce joueur reconnaît qu'il cache son homosexualité à ses coéquipiers depuis des années. "Seule ma famille et un groupe d'amis restreint connaissent ma sexualité. Je ne me sens pas prêt à le partager avec mon équipe et mon manager", avoue-t-il. Obligé de mentir, il ne cache pas que cela reste un combat au quotidien. Et que la situation lui pèse. "Qu'est-ce que cela fait de vivre avec comme cela ? Au jour le jour, cela peut être un cauchemar. Cela affecte mon moral de plus en plus. Je me sens piégé et j'ai peur qu'en révélant ce que je suis cela ne fasse qu'empirer les choses. "

Face à ce mal-être et pour arrêter d'être forcé de se cacher dans un monde qui manque encore de tolérance, il envisage de s'arrêter plus vite que prévu. "Les footballeurs ont encore trop peur de franchir cette étape quand ils jouent. Mon plan, c'est d'arrêter ma carrière plus tôt et de dire la vérité, annonce-t-il. Je gâcherai sûrement de belles années de carrière lucratives. Mais vous ne pouvez pas mettre de prix sur votre paix intérieure. Je ne veux pas vivre ainsi pour toujours".

