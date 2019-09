Un même point pour des conséquences bien différentes. Au terme d'une rencontre un temps ennuyeuse puis plus ouverte en deuxième période, Manchester United et Arsenal se sont séparés sur un match nul (1-1) lundi soir à Old Trafford, en clôture de la 7e journée de Premier League. Un nul qui permet aux Gunners - huitièmes avant la rencontre - de retrouver le Top 4, tandis que les Red Devils stagnent à la dixième place. Les deux formations auront de quoi travailler, alors qu'elles retrouveront toutes les deux la Ligue Europa jeudi.

Une 201e affiche entre United et Arsenal, qui pèsent à eux deux 33 titres de Premier League : ce choc de la 7e journée avait de quoi faire saliver au Théâtre des Rêves. Mais la réalité du moment a vite pris le pas sur les espérances. Et cette réalité veut que Mancuniens et Londoniens - respectivement onzièmes et huitièmes avant cette rencontre - n'impressionnent plus autant qu'il y a quelques années. Un constat qui s'est longuement vérifié sur la pelouse de Manchester. Pendant 44 minutes, exactement.

Un éclair de McTominay, une joie en deux temps pour Aubameyang

C'est en effet le temps qu'il a fallu à Arsenal pour se créer sa première occasion franche de la rencontre. Une double-occasion, même, anéantie par un David de Gea impérial devant Bukayo Saka puis Mattéo Guendouzi. Un corner et un contre express plus tard, Scott McTominay déclenchait une frappe soudaine qui venait se loger sous la barre de Bernd Leno, pour ouvrir le score juste avant la pause (1-0, 45e). Dos au mur, les hommes d'Unai Emery ont été obligés de réagir dans le second acte.

Les débats se sont progressivement ouverts et Saka a profité d'une erreur de relance d'Axel Tuanzebe pour lancer un Pierre-Emerick Aubameyang plein de sang froid devant De Gea (1-1, 58e). Un but initialement refusé pour une position de hors-jeu inexistante. Et ce n'est donc qu'à partir de l'heure de jeu qu'on a retrouvé le foot anglais qu'on aime voir. Les espaces se sont ouverts et Saka est passé proche de renverser la rencontre dans la foulée de l'égalisation (60e). Dominateur en fin de rencontre, United a également eu les cartouches pour s'offrir les trois points, notamment sur une superbe frappe de Paul Pogba (64e).

Mais il était visiblement écrit que le score ne bougerait plus. Un résultat plus frustrant pour les troupes d'Ole Gunnar Solskjaer à la lecture du classement. Ashley Young et les siens pourront peut-être se consoler en se disant qu'ils sont désormais invaincus depuis 13 matchs à domicile contre le club londonien. Ou baisser un peu plus la tête en se rendant compte qu'avec neuf points en sept matchs, ils réalisent le pire début de saison du club depuis la saison 1989-1990...