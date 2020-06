Un seul cas positif en Premier League lors de la dernière série de tests

PREMIER LEAGUE - Un seul cas positif a été détecté lors de la dernière série de tests de dépistage du coronavirus sur des joueurs et membres de l'encadrement technique de la Premier League anglaise, à une semaine de la reprise du championnat, a annoncé la ligue mercredi.

"La Premier League peut confirmer aujourd'hui que le lundi 8 juin et le mardi 9 juin, 1.213 joueurs et membres de l'encadrement technique des clubs ont été testés pour le Covid-19. Sur toutes ces personnes, une a été testée positive", informe la ligue dans un communiqué, sans toutefois révéler l'indentité ni le club de la personne concernée. Les tests vont continuer à raison de deux par semaine afin de s'assurer que la saison, interrompue mi-mars, pourra bien reprendre et aller à son terme. La Premier League doit reprendre mercredi 17 juin avec les rencontres Aston Villa-Sheffield United et Manchester City-Arsenal.

