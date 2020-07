PREMIER LEAGUE - Sans briller, Tottenham s'est défait lundi soir à Everton (0-1), grâce à un but contre son camp de Michael Keane. Les Spurs, huitièmes, continuent de s'accrocher à leur rêve de Ligue Europa, à sept points de Manchester United, le cinquième, à cinq journées de la fin du championnat.

Un petit match pour une petite victoire. Mais Tottenham s’en contentera bien volontiers. Lors de la 33ème journée de Premier League lundi soir, les hommes de José Mourinho sont difficilement venu à bout, dans leur stade, d’Everton (1-0), son premier poursuivant au classement avec le coup d’envoi. Un but contre son camp de Keane a fait la différence. Grâce à cela, les Spurs remontent provisoirement à la 8e place et conservent un petit espoir de qualification européenne. Manchester United, cinquième, possède encore sept longueurs d’avance.

Le film du match

Il était difficile de vibrer, ce lundi soir, à Londres. Tottenham et Everton ont livré une rencontre bien insipide. Avec peu de rythme, de mouvements et de vitesse dans les transmissions. Au point qu'il a fallu attendre la 50e minute pour voir le premier tir cadré de la rencontre. Lo Celso et Son, du côté des Spurs, Richarlison et Digne, chez les Toffees, ont été les rares hommes à se mettre en évidence et à porter le danger près de la surface adverse.

Le coup de sang d'Hugo Lloris

Le seul but de la partie a été inscrit par le malheureux Michael Keane : le défenseur central a malencontreusement contré un tir non cadré de Lo Celso et pris à contrepied son gardien Pickford (1-0, 24e). Cette ouverture du score heureuse a été l'un des deux faits à retenir de la partie.

L'autre est intervenu juste au coup de sifflet de la mi-temps. Quand, d’un coup, Hugo Lloris a accouru vers son partenaire Son pour le réprimander vertement. Une image surprenante, qui restera anecdotique, et qui n'a pas empêché les Spurs de terminer la rencontre avec le sourire et la satisfaction d’avoir remporté les trois points de la victoire.

